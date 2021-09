Vlaamse Jaimy (28) mag naar toernooi van Neymar dankzij deze spectaculaire beelden: “Ongelooflijk dat hij mij selecteert”

Lier - Voor de 28-jarige Jaimy Schallenbergh komt een droom uit. De grote Neymar himself selecteerde Schallenbergh voor zijn team op zijn toernooi in Qatar deze winter. Beter wordt het niet meer voor Schallenbergh, daarom wil hij er zo veel mogelijk van genieten.

“Neymar organiseert elk jaar een toernooi vijf tegen vijf en deze keer vindt het plaats in Qatar”, begint Schallenbergh. “Er zijn kwalificatiewedstrijden overal ter wereld waarin vijf tegen vijf gespeeld wordt. Daaraan heb ik niet meegedaan maar er is ook de mogelijkheid om een videocompilatie met je skills in te sturen. Dit jaar waren er 40.000 inzendingen van overal. Neymar krijgt dan een preselectie toegestuurd van de beste 100 video’s en daar kiest hij er zelf vijf uit.” Schallenbergh viel blijkbaar in de smaak bij de Braziliaanse ster. “Vorig jaar had ik ook al eens meegedaan maar was het niks geworden. Nu kreeg ik bericht dat ik tot de winnaars behoorde.

Foto: Joren De Weerdt

Twee Indiërs, een Braziliaan en een Noor

Mijn ploegmaats zijn twee Indiërs, een Braziliaan en een Noor. Onze vlucht naar Qatar is betaald en we mogen er ook een week blijven op kosten van de organisatie. Dat ziet er echt heel mooi uit, maar het feit dat Neymar een video van mij gezien heeft en vond dat ik in zijn ploeg moest, is echt ongelooflijk.” En het verhaal houdt daarbij niet op. “Binnenkort hebben we een videogesprek met Neymar en in Qatar speelt hij zelf mee met een vriendenploeg. We worden dan aan hem voorgesteld. Zelf speel ik momenteel op het veld bij derdeprovincialer Hooikt en in de zaal bij eersteklasser Proost Lier. Ik ben ook een freestyler waarbij ik me focus op allerlei trucjes en dat had je voor deze wedstrijd wel nodig. Dat dit het hoogtepunt uit mijn loopbaan gaat worden, daar ben ik al zeker van.

Vriendenploegje

Het toernooi zelf zijn wedstrijden vijf tegen vijf. Telkens de tegenpartij scoort, moet er een speler van je ploeg af. Ik weet niet hoe sterk we daar voor de dag gaan komen, maar mijn ploegmaats zullen ook wel goede voetballers zijn. Ik verheug me vooral op de ontmoeting met Neymar en ben benieuwd wie in zijn vriendenploegje speelt. Vorige keer maakte onder andere Jesus van Manchester City uit van zijn team. Ik kijk er nu al naar uit, het wordt iets om nooit meer te vergeten.”