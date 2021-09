Felle reacties op “hypocriete” jurk van Democratische politica Alexandria Ocasio-Cortez: “Belast de rijken”

Op een van de meest exclusieve events van het jaar een witte jurk dragen met daarop in grote letters “Belast de rijken” geschreven. Een duidelijk statement of gewoonweg hypocriet? De passage van de Democratische politica Alexandria Ocasio-Cortez maandag op het Met Gala in New York lokt enorm veel reacties uit. Vooral uit conservatieve hoek krijgt ze veel kritiek.

Twee jaar geleden werd Alexandria Ocasio-Cortez (31) het jongste vrouwelijke congreslid ooit. Sindsdien geldt ze als een van de meest toonaangevende stemmen binnen de progressieve vleugel van de Democratische partij. Volgens haar aanhangers is zij de spreekbuis van het gewone volk en de minderbedeelden, haar tegenstanders vinden haar dan weer “wereldvreemd” voor de Amerikaanse normen en waarden. Kortom: de meningen over Alexandria Ocasio-Cortez, vaak kortweg AOC genoemd, zijn verdeeld in de Verenigde Staten.

En haar passage op het Met Gala in New York, het meest prestigieuze mode-evenement ter wereld, heeft die tegenstellingen nog eens extra in de verf gezet. AOC daagde maandag op in een witte jurk met daarop in grote, rode letters “Tax the rich” (“Belast de rijken”) geschreven. Een slogan die nog eens herhaald werd op haar bijpassende handtas.

Met haar verschijning op de rode loper, in het gezelschap van modeontwerpster Aurora James, wilde ze duidelijk een boodschap de wereld insturen. Het is een understatement om het Met Gala een van de meest exclusieve events ter wereld te noemen. Tickets kosten bijna 30.000 euro per persoon en onder de gasten vind je bijna uitsluitend de allerrijksten: popsterren, acteurs, socialites en andere miljardairs. “We hadden het over wat het betekende om een gekleurde vrouw uit de middenklasse te zijn op het Met Gala”, zo sprak de Democrate. “We zeiden tegen elkaar dat we het spelletje niet gewoon konden meespelen en dat we de bepaalde instituten moeten uitdagen.”

AOC werd meteen een ‘trending topic’ op Twitter. Maandagavond waren er al meer dan 100.000 tweets gewijd aan haar ‘Belast de rijken’-jurk. De reacties varieerden van “Eenvoudigweg iconisch” over “een gewaagde modekeuze” tot “Hoe hypocriet kan je zijn?”.

De kritiek kwam vooral uit conservatieve hoek. “Dit kan je toch niet verzinnen”, schreef Sean Spicer, voormalig perssecretaris van president Donald Trump, op Twitter. “AOC gaat naar het Met Gala - hoeveel kost een ticket? - terwijl ze een jurk draagt die een fortuin kost… Misschien moest de jurk belast worden? Het zou misschien nog meer kunnen opbrengen.”

Ook Donald Trump Jr., de oudste zoon van de voormalige president, liet zich niet onbetuigd. “Wat maakt AOC een grotere bedrieger? Haar Belast de rijken-jurk die ze draagt terwijl ze uithangt met de steenrijke linkse elite of het gebrek aan een mondmasker terwijl ze de voorbije achttien maanden een van de grootste maskerpromotoren van het land verklaarde te zijn?”

Foto: EPA-EFE