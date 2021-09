Waarom ministers en de scholen zelf van de coronaregels in de scholen af willen, maar dat wellicht nog niet zal gebeuren

De druk om de coronamaatregelen op school te versoepelen wordt steeds groter. Vanuit de samenleving komt er meer en meer kritiek op de aanpak en ook politiek wordt strijd geleverd. Niet alleen Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) vraagt een werkbaardere regeling, ook zijn coalitiepartner CD&V doet dat. Op een volgende Interministeriële Conferentie (IMC) voor Volksgezondheid wil de Vlaamse regering haar slag thuishalen. Of dat ook gaat gebeuren, is een ander paar mouwen, want er zijn wel wat hindernissen.