Russische president Vladimir Poetin in quarantaine na coronabesmettingen in zijn entourage

De Russische president Vladimir Poetin gaat in quarantaine nadat er meerdere coronabesmettingen werden vastgesteld in zijn entourage. Dat heeft het Kremlin dinsdag aangekondigd.

“Wegens vastgestelde coronabesmettingen in zijn entourage, moet Vladimir Poetin gedurende een bepaalde periode een regime van zelfisolatie respecteren”, verduidelijkte het Kremlin in een persbericht. De Russische president zal dus niet in levenden lijve deelnemen aan een regionale top in Tadzjikistan. President Poetin zou zich wel in een “perfecte gezondheid” bevinden, stelde het Kremlin nog.

Maandagavond ontmoette president Poetin nog de Syrische president Bashar al-Assad, voor het eerst sinds 2015.