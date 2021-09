Zorgpersoneel in Frankrijk moet vanaf woensdag gevaccineerd zijn

De twee maanden geleden aangekondigde verplichting voor het zorgpersoneel in Frankrijk om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, wordt woensdag van kracht. De regering weigert te buigen voor pleidooien om de overgangsperiode te verlengen.

De Franse regering kondigde de verplichting midden juli aan. Vanaf 15 september zou het zorgpersoneel dat niet minstens een eerste dosis van een coronavaccin gekregen heeft, niet meer mogen werken en ook niet meer betaald worden, klonk het toen.

Er werken in Frankrijk zowat 2,7 miljoen mensen in ziekenhuizen, rusthuizen, instellingen voor mensen met een handicap, in de thuiszorg... Volgens de recentste stand van zaken van de overheid was op 7 september - naargelang de sector - 88 tot 94 procent van het zorgpersoneel minstens één keer ingeënt.

De vakbonden laten nu van zich horen. CGT, een van de belangrijkste bonden, heeft opgeroepen om dinsdag te betogen tegen de verplichting en waarschuwt voor een “gezondheidscatastrofe” als de mensen die niet gevaccineerd zijn, niet meer mogen werken. De vakbond FO-Santé van zijn kant heeft de regering opgeroepen om de deadline te verleggen, om te vermijden dat er in ziekenhuizen diensten of bedden gesloten moeten worden, omdat er te weinig gevaccineerde werknemers beschikbaar zijn.

Maar de regering houdt voet bij stuk. “We zullen niet achteruitgaan”, waarschuwde premier Jean Castex eind augustus al. Minister van Gezondheid Olivier Véran beloofde “systematische controles”. De administratie zit op dezelfde golflengte. “We zullen niet aarzelen als er schorsingen moeten worden uitgesproken”, aldus de directrice van de gezondheidsdienst in de regio Parijs, Amélie Verdier. “We hopen dat diegenen die nog twijfelen, overtuigd zullen worden door de getoonde standvastigheid.”

Steeds meer landen (zoals Griekenland, Italië, Hongarije, Australië, Canada, Gambia en Zimbabwe) verplichten werknemers uit bepaalde sectoren - gezondheid, toerisme, administratie - om zich te laten vaccineren tegen Covid-19.