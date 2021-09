Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit): “Als je quarantaineregels op school wil versoepelen, moet je dijken elders sterker maken”

Als je de quarantaineregels in scholen wil versoepelen, moet je de dijken elders versterken. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag gezegd tijdens een actualiteitsdebat in de Kamer. De minister wees erop dat het dan “des te belangrijker zal zijn om kinderen te vragen een Covid Safe Ticket (CST) te tonen bij bezoek aan woonzorgcentra en te zorgen voor een goede verluchting van klaslokalen.”

De discussie over de guarantaineregels op school beroert de gemoederen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) liet maandag al weten dat hij aan Sciensano gevraagd heeft om die regels te herbekijken en dinsdag zei ook Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) snel een aanpassing te willen van de quarantaine op de schoolbanken.

“Er is een evaluatie daarover afgesproken in oktober. Het kan nuttig zijn om die te versnellen. Maar als men de quarantaineregels in scholen wil versoepelen, dan moet je elders zorgen voor meer veiligheid”, zei Vandenbroucke dinsdag in de Kamer. Hij wees er ook op dat de viruscirculatie bij kinderen niet zo makkelijk te controleren is.

“Het is dan des te meer aangewezen om kinderen vanaf twaalf jaar die grootouders bezoeken in woonzorgcentra en ziekenhuizen, te vragen om een Covid Safe Ticket te tonen”, aldus Vandenbroucke. “Zoals het ook des te meer noodzakelijk wordt dat je ervoor zorgt dat klaslokalen goed geventileerd zijn en dat dan overal CO2-meters aanwezig zijn om dat ook te kunnen opvolgen.”

De minister wees er dinsdag ook op dat de verantwoordelijkheid daarvoor in toenemende mate bij de deelstaten ligt. “Maar het geheel van de dijken waarmee we het virus proberen tegen te houden moet men goed in orde houden. En als men meer circulatie wil tolereren bij kinderen, zal men elders de dijken sterker moeten maken. Het komt altijd op hetzelfde neer, we moeten voorzichtig zijn, onze dijken moeten sterk zijn.”