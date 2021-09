Na Ronald Janssen en Dutroux kan ook vermoedelijke moordenaar van Maddie McCann niet aan Vlaamse cold case gelinkt worden

Brugge / De Haan - De vermoedelijke ontvoerder van Maddie McCann heeft dan toch niets te maken met de moord op het Duitse meisje Carola Titze in 1996 in De Haan. Die piste werd nauwgezet onderzocht, maar uiteindelijk bleek het spoor dood te lopen. “Het verband werd bekeken, maar dat leverde geen positief resultaat op”, aldus het parket van Brugge.

De arrestatie van de Duitser Christian Brückner (43) als verdachte in de verdwijningszaak rond Maddie McCann werd ook in ons land met argusogen gevolgd. Het Belgische gerecht kon de moordenaar van het Duitse tienermeisje Carola Titze (16) namelijk nooit ontmaskeren. Al wist men wel dat het meisje in de dagen voor haar verdwijning contact gehad zou hebben met een Duitse man. Ze zouden bijvoorbeeld samen gezien zijn in een discotheek. Brückner is uiteraard ook een Duitser en ook zijn leeftijd, haartooi en lengte leken overeen te komen. Het parket liet kort na zijn arrestatie dan ook weten dat het dossier opnieuw bestudeerd zou worden en alle mogelijke linken onderzocht zouden worden.

Robotfoto van verdachte in 1996. FOTO: RR

De feiten in De Haan: Carola Titze was in de zomer van 1996 op vakantie met haar ouders. Het gezin huurde een vakantiehuisje in Sunparks. Op 5 juli vertrok het 16-jarige meisje om 10 uur ’s morgens voor een wandeling naar het strand. Maar toen ze niet terugkeerde, sloegen haar ouders alarm. De grote middelen werden ingezet en zo’n 150 mariniers kamden de bossen in de omgeving uit. Op 11 juli werd haar zwaar verminkte lichaam teruggevonden in de duinen. Het meisje droeg nog dezelfde kleren als bij haar verdwijning en volgens de wetsdokter kwam ze door wurging om het leven. Het verdwijningsdossier werd een moorddossier.

De speurders beten hun tanden stuk op het dossier. Een onbekende Duitser kwam in het vizier en er werd zelfs even een verdachte gearresteerd. Maar uiteindelijk kon de politie geen enkel spoor hard maken. De namen van Ronald Janssen en Marc Dutroux vielen zelfs even. Maar in 2016 werd het dossier afgesloten. “Alle sporen zijn onderzocht. Helaas tevergeefs”, klonk het toen. Maar bij de Brugse speurders laaiden de hoop in juni 2020 toch weer op. De Duitse politie arresteerde toen Christian Brückner, een seksuele delinquent die in zijn thuisland een celstraf uitzit. Hij wordt ervan verdacht de Britse peuter Madeleine “Maddie” McCann in mei 2007 in Portugal te hebben ontvoerd. Het 3-jarige meisje werd toen meegenomen uit het vakantiehuis van haar ouders toen die verderop iets aan het eten waren. Volgens het Duitse gerecht is Christian Brückner de dader. Men is er zelfs van overtuigd dat hij het meisje al in Portugal vermoordde.

Het dossier werd in 2016 gesloten, maar de moord op Carola Titze is nog niet verjaard. FOTO: ISOPIX

De ondertussen gepensioneerde onderzoeksrechter Paul Gevaert getuigde eerder in deze krant dat hij meteen de link met de zaak Carola Titze legde toen hij het nieuws over de arrestatie vernam. “Hij voldoet aan de persoonsomschrijving en is ook een Duitser”, vertelde hij daar over. “Ik hoop dat dit een doorbraak kan betekenen. In de eerste plaats voor haar ouders.”

Helaas komt die doorbraak er dus niet. Want Christian Brückner heeft niets te maken met de dood van Carola Titze. Tot die conclusie zijn de Brugse speurders na een nieuw onderzoek gekomen. De link tussen de Vlaamse cold case en Christian Brücker werd deze week weer opgerakeld door de Britse pers. Maar die link blijkt er dus niet te zijn. Details geeft het Brugse parket niet, maar hun statement is wel duidelijk. “We hebben inderdaad het verband bekeken”, zegt procureur Fien Maddens. “Maar dat heeft uiteindelijk geen positief resultaat opgeleverd.”