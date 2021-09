Ex-cafébaas ontvoerde en verkrachtte 15-jarig meisje, ook stamgast misbruikte de tiener: “Ze heeft altijd gezegd dat ze 18 was”

Diksmuide / Veurne -

De 33-jarige ex-uitbater van café Den Engel in Diksmuide riskeert twee jaar cel voor de ontvoering en verkrachting van een 15-jarig meisje. Hij had het weglopertje onderdak gegeven in zijn café. Ook een stamgast die het kind misbruikte, riskeert twee jaar cel. Een derde man moet wegens misbruik misschien zes maanden naar de cel.