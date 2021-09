IN BEELD. PSG strijkt met politie-escorte neer in Oostkamp voor Champions League-match tegen Club Brugge

Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé zijn in het land. Dinsdag landden de sterren van PSG even voorbij het middaguur in België, waar ze opgewacht werden door een dertigtal superfans. Zorgvuldig afgeschermd door een politie-escorte trokken de Fransen meteen naar het Van der Valk Hotel in Oostkamp, waar ze verblijven in afwachting van de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge woensdag.