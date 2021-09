Philippe Clement en Simon Mignolet hebben respect voor Messi en co, maar: “We willen er een grote avond van maken”

Brugge - “Excitement, geen nervositeit”, grijnsde Simon Mignolet op de persconferentie in aanloop naar de clash met de sterren van Paris Saint-Germain. Samen met Philippe Clement beseft hij natuurlijk wie er morgen op bezoek komt, maar zich op voorhand gewonnen geven doen de twee niet. Met een kolkend Jan Breydel acht blauw-zwart zich niet kansloos. “Messi heeft ook maar twee armen en benen”, aldus Clement.

Philippe Clement: “Ik wil vooral dat mijn spelers zich focussen op hun eigen kwaliteiten”

Messi, Neymar, Mbappé: dokter daar maar een plannetje voor uit. Philippe Clement moest zich de laatste dagen over een bijna onbegonnen vraagstuk buigen. Het resultaat krijgt u woensdagavond te zien. “Natuurlijk houden we rekening met zo’n voorlinie. Dat verandert bepaalde zaken”, zei Clement zonder al te veel in zijn kaarten te laten kijken. “Eigenlijk is dit een van de makkelijkste wedstrijden van het seizoen voor ons: we hebben alleen maar zaken te winnen. Of de jongens onder de indruk zijn van de komst van die wereldsterren? Ik kan natuurlijk niet in hun hoofd kijken, maar we hebben er deze week wel over gebabbeld. Voor bepaalde jongens is het de eerste keer dat ze tegen zo’n namen spelen. Maar Messi heeft ook maar twee armen en twee benen. En wij hebben ook kwaliteiten en we willen ons tonen. En met onze supporters in onze rug kunnen we er hier een grote avond van maken in Brugge.“

Foto: BELGA

Club speelde twee jaar geleden al eens tegen PSG en haalde daar toen bijna een punt. Maar volgens Clement is dit team nog van een andere orde. “Dit PSG is beter dan de ploeg toen of zelfs Real Madrid dat jaar”, vindt hij. “Maar dat maakt het zo interessant, dit zijn momenten waar mijn spelers van gedroomd hebben. Om tegen de beste spelers van de wereld te spelen.” Ontegensprekelijk gaat het dan ook over Messi. “Voor mij is hij de nummer één aller tijden, maar dat is persoonlijk. Iedereen heeft daar een eigen mening over. Cristiano Ronaldo zal daar bijvoorbeeld niet akkoord mee gaan”, lacht Clement.

Niet kamperen in eigen zestien en eerste minuten voor Wesley

Clement plant alvast niet om de hele wedstrijd met de hele ploeg rond de zestien te kamperen. Want dan krijg je slaag, denkt hij. “Als je dat doet, krijg je sowieso goals binnen. We willen ook zélf scoren, daar hebben we aan gewerkt de voorbije twee dagen. Zoals altijd willen we collectief aanvallen én verdedigen. Ik heb zelfs een doelman die een paar assists op zijn rekening heeft. Dat is het voetbal dat wij willen spelen. Maar op verdedigend vlak zullen we een stap hoger moeten zetten. Er zal een sterk collectief nodig zijn om een resultaat te halen.” Dat collectief krijgt in de selectie trouwens een kwaliteitsinjectie: Wesley Moraes behoort voor de eerste keer sinds zijn terugkeer naar blauw-zwart tot de Brugse keurgroep. “Wesley is klaar om minuten te maken en zal in de selectie zitten. Voor hem is een basisplaats wel nog te vroeg. Ook Balanta zal in de selectie zitten: hij heeft alles meegetraind met de groep. Of hij kan starten, dat zal moeten blijken morgen. Otasowie is nog niet wedstrijdfit en zal niet in de selectie zitten.”

Foto: BELGA

Simon Mignolet: “Als je denkt aan naast je wie staat, ben je verloren”

Mignolet speelde al tegen Messi tijdens een oefenpartij met Liverpool tegen Barcelona. Hij zag hem ook een paar keer vanop de bank in actie. “We wonnen die toen met 4-0 (lacht). Dat was een goede generale repetitie, maar woensdagavond wordt toch nog iets anders. Maar wij willen ons meten met de allergrootsten”, vertelt de goalie. “Ik schat Messi niet anders in dan de rest van de wereld. Ik heb heel veel respect voor de speler, want de persoon ken ik niet. Zijn statistieken en trofeeën spreken voor zich: daar kan je alleen maar respect voor hebben. Maar wij moeten ook onze job doen. Iedereen weet dat hij de beste voetballer ter wereld is. Hij is geen doorsnee voetballer. Toch blijft de bal rond en staan we op hetzelfde veld. Dus laat dit een mooie uitdaging zijn.”

“Tegen beste aanvallers ooit”



Hopelijk voor de Brugse doelman houden zijn ploegmaats het hoofd even koel. “Er is een soort excitement, geen nervositeit”, klinkt het. “Als je op voorhand al bezig bent met wie naast je in de spelerstunnel staat, dan ben je al verloren. Er moet een bepaald respect zijn, maar dat mag geen niveau overstijgen dat je de match niet meer kan winnen. Met enkel op het veld te staan kan je niets winnen. Of er nervositeit is? Zeker niet, maar eerder wel een soort opwinding. We kijken ernaar uit om aan te treden voor een vol Jan Breydel.” En wie weet zorgt Club wel voor een heuse stunt. “We kunnen enkel ons best doen en een plan vinden om een resultaat te halen. We hebben respect, maar wij moeten gewoon onze job doen. Of dit de beste aanvalslinie is waar ik ooit al tegen speelde? Dat zal waarschijnlijk wel zo zijn. Er zijn natuurlijk al heel wat sterke aanvallers gepasseerd tijdens mijn carrière. Maar dit is echt het hoogste van het hoogste. Maar we mogen niet vergeten dat ze met drie tegen elf ook niet gaan winnen: achter hen en op de bank hebben ze ook heel veel spelers van wereldniveau. Daar moeten we als groep goed op reageren.“