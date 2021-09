Luka Cruysberghs nieuwe ambassadrice van Te Gek!?

Zangeres Luka Cruysberghs wordt de nieuwe ambassadrice voor de Te Gek!? scholencampagne, die geestelijke gezondheid bespreekbaar wil maken bij jongeren. Scholen die geestelijke gezondheid extra onder de aandacht brengen, kunnen een concert van het ex-Hooverphoniclid winnen.

De Te Gek!? scholencampagne organiseert op 23 september een livestream met Ketnet- en Studio Brussel-gezicht Gloria Monserez. Zij gaat in gesprek met psychiater Peter Adriaenssens, meter van de campagne Selah Sue en (ervarings)deskundigen over depressie, angst en eenzaamheid. Tijdens een panelgesprek kunnen jongeren vragen stellen via live chat.

De 20-jarige Luka Cruysberghs, in 2017 deelneemster aan The Voice van Vlaanderen en later zangeres bij Hooverphonic, is ambassadrice van de actie. Scholen die geestelijke gezondheid bespreekbaar maken onder hun leerlingen, kunnen zich inschrijven en een intiem concert van de zangers winnen.