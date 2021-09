Alweer geblesseerd: AC Milan mist Zlatan Ibrahimovic in CL-duel tegen Liverpool

AC Milan is zonder Zlatan Ibrahimovic (39) naar Liverpool afgereisd voor de Champions League-wedstrijd van woensdagavond. De Zweedse steraanvaller sukkelt met de achillespees, zo bevestigde AC Milan-coach Stefano Pioli.

“Hij ging zondag (tegen Lazio, 2-0) van het veld met een ontsteking aan de achillespees. We hoopten dat hij hersteld zou zijn, maar dat is niet het geval. Vandaag heeft hij getest met de groep maar we hebben besloten geen risico te nemen.”

De bijna 40-jarige Ibrahimovic maakte tegen Lazio zijn comeback na een knieblessure die hem vier maanden van de velden had gehouden. Hij ging in juni onder het mes en miste het EK. Tegen de Romeinen viel Ibrahimovic na een uur in en scoorde de tweede Milanese goal.

In zijn afwezigheid zal de Kroaat Ante Rebic of de Fransman Olivier Giroud, hersteld van een coronabesmetting, het gewicht van de aanval moeten dragen met in steun (mogelijk) Alexis Saelemaekers.