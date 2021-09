‘Veganist’ Ian Thomas eet weer vlees en komt 15 kilo bij: “Belangrijk om te luisteren naar je lichaam”

Ian Thomas in 2018 en nu. De zanger is niet veganistisch meer. Hij wil niet meer vervallen in extremen. Foto: RR

Na meer dan zeven jaar houdt zanger Ian Thomas het veganisme voor bekeken. Daarmee wil hij zijn leven wat vergemakkelijken. Vooral op feestjes en etentjes vond de ster het vervelend dat iedereen rekening met hem moest houden. Be Vegan betreurt de beslissing van Thomas om te bezwijken onder de sociale druk.

De zanger benadrukt dat hij gezond wil blijven leven, en daar hoort evenwichtige voeding zeker bij. Hij geeft zelf toe nogal makkelijk te vervallen in extremen, maar sinds een vriend zei dat het belangrijk is te doseren in het leven, eet hij wel eens een stukje vlees, vis of een ei. “Het is belangrijk om naar je lichaam te luisteren”, zei hij in Dag Allemaal.

15 kilo bijgekomen

Ook sport hoort bij een gezonde levensstijl, vindt de zanger. Zo kan je hem opnieuw meerdere keren per week terugvinden in de fitness, waar hij tegen vijftien gemene coronakilo’s vecht. Door een ongeval en een gebroken knie moest hij het een tijdje met wat minder beweging doen. Niet ideaal in combinatie met de coronacrisis en de bijhorende lockdowns. “Maar nu geen chips en frisdrank meer, en vooral alles met mate”, klinkt het. Dus ook weer dierlijke producten.

Bij de veganistische organisatie Be Vegan betreuren ze de beslissing van Thomas om weer dierlijke producten te eten. “Veganisme wordt steeds makkelijker”, zeggen ze. “Het is jammer dat hij bezwijkt onder de sociale druk.” Toch steekt de organisatie hem ook een hart onder de riem. Ze beklemtonen dat de ster nog altijd in veganisme gelooft, maar dat het niet makkelijk is om altijd consequent te zijn.

Muziek

Tot slot is er natuurlijk ook nog het belangrijkste: zijn muziek! Thomas laat aan Dag Allemaal nog weten dat hij werkt aan enkele liedjes om uit te brengen in eigen beheer. Ook staan er nog enkele tv-opnames op het programma. Redenen genoeg dus om weer helemaal fit te zijn.