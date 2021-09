Bijna 1.400 Palestijnse gevangenen starten hongerstaking in Israël

Eerder ontsnapten zes Palestijnen uit de zwaarbeveiligde Gilboa-gevangenis Foto: via REUTERS

Bijna 1.400 Palestijnse gevangenen gaan een hongerstaking beginnen om te protesteren tegen de verslechterende omstandigheden in de Israëlische gevangenissen. Ze doen dat naar aanleiding van de ontsnapping vorige week van enkele gevangenen, van wie sommigen sindsdien opnieuw opgesloten zitten, zo meldt de Palestijnse Autoriteit dinsdag.

In de Israëlische gevangenissen, waar meer dan 4.000 Palestijnse gevangenen worden vastgehouden, lopen de spanningen sinds vorige week op nadat zes Palestijnen van gewapende groepen via een tunnel onder een gootsteen waren ontsnapt uit de zwaarbeveiligde Gilboa-gevangenis in het noorden. Vier van hen zijn intussen opnieuw opgesloten.

De spanningen begonnen na de overbrenging van enkele honderden gedetineerden uit diezelfde gevangenis, waarbij cellen werden doorzocht en persoonlijke voorwerpen in beslag werden genomen, aldus een organisatie die zich inzet voor de Palestijnse gevangenen. In sommige gevangenissen werden branden aangestoken door gevangenen.

“De situatie in de gevangenissen is zeer slecht, wat de gevangenen ertoe heeft aangezet om in hongerstaking te gaan”, meldt Qadri Abu Bakr, voorzitter van de gevangenencommissie van de Palestijnse Autoriteit.

De hongerstaking start vrijdag.