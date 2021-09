Getuige in zaak tegen Netanyahu komt om bij vliegtuigcrash in Griekenland, autoriteiten starten onderzoek

Bij een ongeval met een privévliegtuig is maandagavond nabij het Griekse eiland Samos een Israëliër om het leven gekomen. Het slachtoffer moest getuigen in het proces tegen de Israëlische ex-premier Benjamin Netanyahu, zo heeft het bureau van de Israëlische procureur bekendgemaakt. De Griekse luchtvaartautoriteiten onderzoeken de crash.

Het privévliegtuig, dat was opgestegen in Haifa, in Israël, verdween maandagavond kort voor de geplande landing op het eiland Samos. Het wrak ligt op twee kilometer van het vliegveld, ongeveer 30 meter diep in het water.

Aan boord zaten Haim Giron, een voormalig topman bij het Israëlische ministerie van Communicatie, en zijn vrouw. Beide zestigers kwamen om het leven.

Het hoofd van de Griekse onderzoeksraad voor vliegveiligheid en vliegongelukken zegt dat een lokale visser getuige was van het ongeluk en twee explosies heeft gemeld. Hij zou eerst een grote knal hebben gehoord, gevolgd door een kleinere.

Tegen Netanyahu loopt een corruptieproces. De voormalige premier wordt in drie verschillende zaken verdacht van omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Hij wordt er onder meer van beschuldigd dat hij gunsten aan een mediabedrijf verleende in ruil voor positieve berichtgeving.