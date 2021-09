Duitse rechtbank laat affichecampagne toe van neonazi’s

“Hängt die Grünen” (“Hang de Groenen”): een rechtbank in het Oost-Duitse Chemnitz heeft dinsdag toestemming gegeven aan de extreemrechtse splinterpartij “III. Weg” (“De derde weg”) om door te gaan met het ophangen van affiches met die leus in de stad Zwickau.

De gemeenteraad van Zwickau had de affichecampagne verboden. Ze zag er een aanzetting in tot geweld. Maar de extreemrechtse en neonazistische groepering trok naar de administratieve rechtbank van Chemnitz. Die laat de affiches toe, in naam van de vrijheid van meningsuiting. Op 26 september zijn er immers parlementsverkiezingen in Duitsland. De rechter stelde wel als voorwaarde dat de affiches op minstens 100 meter van de affiches van de Groenen moeten hangen. Beide partijen kunnen nog tegen de beslissing in beroep gaan.