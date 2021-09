Dode baby ontdekt in treintoilet in Marseille, politie start onderzoek

In een vuilnisbak in de toiletruimte van een trein in Marseille heeft een spoorwegmedewerker het lichaam aangetroffen van een dode pasgeboren baby. Dat meldt de Franse zender BFMTV dinsdag.

De macabere ontdekking werd in de nacht van maandag op dinsdag gedaan door een onderhoudsmedewerker, op een hogesnelheidstrein Ouigo die maandagavond vanuit Lille, in het noorden van Frankrijk, in de zuidelijke stad Marseille was aangekomen.

In het toilet werd ook bebloed wc-papier gevonden.

De politie is met een onderzoek gestart.