Gesmokkeld, uitgebuit en uiteindelijk door klant vermoord met 17 messteken: het verhaal van de sekswerker die nu een eigen straat krijgt in Brussel

Brussel -

Brussel vernoemt een straat naar Eunice Osayande. De jonge vrouw ontvluchtte in 2016 Nigeria, ze werd uitgebuit door mensensmokkelaars, en ze kwam hier uiteindelijk in de prostitutie terecht. Drie jaar geleden werd ze vermoord door een klant. Ze was amper 23. “Liefst 42 procent van de vrouwen wordt geconfronteerd met seksueel geweld. De Eunice Osayandestraat is een aanklacht tegen dat dramatische cijfer.”