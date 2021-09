Politieman die George Floyd doodde opnieuw voor rechtbank

Foto: Pool via REUTERS

Derek Chauvin, de 45-jarige politieman die werd veroordeeld voor moord op George Floyd na een minutenlange nekklem, staat dinsdag opnieuw voor een rechter. Samen met drie andere agenten die betrokken waren, staat hij nu terecht voor een federale rechtbank.

Derek Chauvin werd in juni door een rechtbank van de staat Minnesota veroordeeld tot 22,5 jaar gevangenisstraf.

Zijn drie voormalige collega’s, Tou Thao, Alexander Kueng en Thomas Lane, werden in maart door de rechtbank in Minnesota berecht voor “medeplichtigheid aan moord”. Tegelijkertijd werden de vier mannen aangeklaagd door de federale justitie wegens “schending van de grondwettelijke rechten” van George Floyd.

Dergelijke tweevoudige vervolgingen zijn toegestaan in de Verenigde Staten, maar relatief zeldzaam en weerspiegelen het belang van dit dossier, met de grote demonstraties tegen racisme en politiegeweld in de VS.

Volgens lokale media onderhandelt Derek Chauvin al enkele weken over een schuldbekentenis die een nieuw proces zou afwenden.