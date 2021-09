Kies niet zomaar de schattigste: zo ga je naar huis met de juiste asielhond

Brengt het programma ‘Viervoeters’ op Play4 jou in de verleiding om ook een hond uit het asiel te adopteren? Dat is mooi, want duizenden beestjes wachten op een nieuwe thuis. Toch moet je beseffen dat dat nieuwe gezinslid geen onbeschreven blad is. Waar let je het best op voor je de stap waagt? Is zo’n asielhond gratis? En kan je zijn naam veranderen? Onze experts geven antwoord.