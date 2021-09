Waarom u vanavond niet gratis naar Barcelona-Bayern kunt kijken op de Vlaamse televisie

Met Barcelona-Bayern München staat er vanavond al een absolute topper op het programma in de Champions League. Alleen zult u daar als kijker zonder betaalabonnement niks van te zien krijgen op de Vlaamse televisie. Hoe komt dat?

De afgelopen jaren was er op Vier – intussen Play 4 – telkens een dinsdagavondwedstrijd uit de Champions League te zien. Alleen heeft moederbedrijf SBS nu besloten om niet meer in te zetten op de uitzendrechten van het kampioenenbal. Wel zullen op donderdag wedstrijden uit de Europa League en Conference League te zien zijn op Play 4 en Play 6.

Sowieso zijn de uitzendrechten van de Champions League een flink stuk duurder dan die van de kleinere zusjes. Al is er volgens SBS een andere reden voor de switch. “We hebben er bewust voor gekozen om de andere Belgische ploegen die in de grote Europese competities actief zijn in de spotlights te zetten”, zegt SBS-woordvoerder Niels Pittevils. “De voorbije jaren was de Champions League telkens bij ons te zien, nu de Europa League en de Conference League. Uiteindelijk kijken de Belgische voetbalfans nog steeds het liefst naar Belgische ploegen.” In de Europa League en de Conference League zijn er meer – en mogelijk ook langer – Belgische ploegen actief.

Eerste keus voor VRT

Wel is het zo dat de VRT, die ook over de rechten van de Europa League en Conference League beschikt, telkens als eerste een wedstrijd uit één van beide competities mag kiezen. De rest van de ‘Belgische’ wedstrijden gaat naar Play 4 en Play 6. Ook Play Sports Open – gratis voor Telenet-klanten – zal elke speeldag een wedstrijd uit deze competities live uitzenden, en net als vorig jaar zijn minstens vier wedstrijden per speeldag te bekijken via Play Sports, achter de betaalmuur.

VTM had de afgelopen jaren de rechten voor de Champions League-wedstrijden op woensdag. Dit seizoen zal de zender evenwel ook de dinsdagavondwedstrijden van Club Brugge uitzenden. Als blauw-zwart op dinsdagavond speelt, zult u bij VTM dus twee Champions League-wedstrijden kunnen volgen: de dinsdagavondwedstrijd van Club én een andere topper op woensdag. Ook de halve finales en de finale worden sowieso uitgezonden door VTM.

Als Club op woensdagavond speelt en u op dinsdagavond niet op uw honger wil blijven zitten, kunt u terecht bij het Waalse Club RTL, dat vanavond Barcelona-Bayern München uitzendt. Verder is er ook nog Proximus Sports dat alle Champions League-wedstrijden aanbiedt, zij het achter een betaalmuur.