iPhone 13 vanavond onthuld: volg het hier live

Vanavond om 19 uur gaat de herfsthappening van Apple van start. Traditiegetrouw worden dan de nieuwste iPhones aan het grote publiek voorgesteld. Vier nieuwe modellen worden - naar alle waarschijnlijkheid - op de markt gebracht. Naar de iPhone 13 Pro en Pro Max wordt het meest uitgekeken. Zoals steeds wordt er op allerlei fora gediscussieerd over de nieuwigheden. Analisten vermoeden dat voor het eerst in de geschiedenis een toestel een opslagruimte van 1 terabyte zal hebben. Ook in de pijplijn, onder voorbehoud: nieuwe AirPods en een nieuwe Apple Watch. Wil je het zeker weten wat er precies verandert, volg dan onze livestream hier.