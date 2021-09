Coronaversoepelingen in Nederland terwijl Groot-Brittannië alweer aan verstrengen denkt

In Nederland gaan straks heel wat coronamaatregelen op de schop. Dat schrijven verschillende Nederlandse media. Zo zal onder meer de ‘anderhalve-meter-afstandsregel’ verdwijnen. Opvallend: in Groot-Brittannië is op hetzelfde moment alweer sprake van verstrengingen.

De Nederlands premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge zullen volgens Nederlandse media dinsdagavond bekendmaken dat er versoepelingen ingaan vanaf 25 september. Het gaat onder meer over de afstandsregel van anderhalve meter en het dragen van mondmaskers. Die laatste zullen niet meer verplicht zijn in het openbaar, wel nog in treincoupés of vliegtuigen.

Het nachtleven mag ook weer heropstarten vanaf 25 september: discotheken en clubs mogen weer bezoekers ontvangen tussen 6 uur ’s morgens en 12 uur ’s nachts. Om middernacht moeten de deuren toe, ondanks de vele protestacties van de sector de afgelopen dagen.

Tegenover het verdwijnen van de mondmaskers en de afstandregels, staat wel de veelbesproken coronapas: wie toegang wil krijgen tot horeca, een sportwedstrijd, concerten of theater moet een bewijs van dubbele vaccinatie of een negatieve test kunnen voorleggen. Grote overdekte evenementenlocaties, zoals de Amsterdamse Ahoy, moeten voorlopig nog draaien op driekwart van hun capaciteit.

Vierde golf?

Op hetzelfde moment klinkt in Groot-Brittannië een ander geluid. De meeste coronabeperkingen in het land werden in juli opgeheven, maar momenteel worden er circa 30.000 nieuwe besmettingen per dag genoteerd. “Mocht daar een nieuwe coronagolf ontstaan, dan kunnen maatregelen zoals het verplicht dragen van een mondmasker en de coronapas op bepaalde plaatsen weer worden ingevoerd”, klinkt het bij de Britse minister van Volksgezondheid, Sajid Javid.

In het Verenigd Koninkrijk wordt momenteel ook volop ingezet op de zogenaamde ‘boosterprik’, een derde coronavaccin. In totaal zowat 30 miljoen mensen, onder wie de 50-plussers, zouden er de komende maanden eentje krijgen.