Nederlandse rechter beslist: Uberchauffeurs moeten werknemers zijn, geen zelfstandigen

In Nederland heeft een rechter beslist dat Uber zijn chauffeurs voortaan moet behandelen als werknemers en niet als zelfstandigen. Dat betekent dat het bedrijf de 4.000 chauffeurs die het in Nederland in dienst heeft, moet gaan betalen volgens de taxi-cao.

Het is een belangrijke overwinning voor de vakbond FNV. Die voert al langer een strijd over de status van Uber-chauffeurs. Daardoor verdienen ze minder dan hun collega’s uit de taxisector en hebben ze nauwelijks rechten. Werkgevers ontduiken op die manier belastingen en sociale premies.

Uber hield vol dat het slechts een platform is waar passagiers en chauffeurs elkaar vinden, maar daar gaat de rechter niet in mee. Het feit dat chauffeurs akkoord moeten gaan met de door Uber gestelde voorwaarden om te kunnen worden toegelaten op het platform maakt dat zij een overeenkomst aangaan. “De rechtsverhouding tussen Uber en deze chauffeurs voldoet aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst”, zo staat in het vonnis.

Teleurgesteld

Maurits Schönfeld, directeur Noord-Europa bij Uber, zegt teleurgesteld te zijn in de uitspraak. “Omdat we weten dat het overgrote deel van de chauffeurs graag zelfstandig wil blijven. Chauffeurs willen geen afstand doen van de vrijheid om te kiezen of, waar en wanneer en met wie ze werken”, klinkt het. “In het belang van chauffeurs gaan we daarom in beroep tegen de uitspraak van de rechter.”