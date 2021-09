Ontzetting in Nederland: vredig vissersdorpje Urk opgeschrikt door naziverkleedpartij

Geen plek in Nederland zo vroom als het vredige vissersdorpje Urk. En toch komt het mysterieuze plaatsje om de haverklap negatief in het nieuws. Nu veroorzaken beelden van tien Urkse jongeren die verkleed als nazi’s oorlogsscènes naspelen in de straten van hun dorp, ontzetting bij onze noorderburen.