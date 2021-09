Alle aandacht ging naar de stoel van Peter R. de Vries die leeg bleef: hoogspanning in liquidatieproces tegen Ridouan Taghi

Onder enorme hoogspanning is dinsdag in de zwaarbeveiligde rechtbank van Amsterdam het beruchte liquidatieproces opnieuw van start gegaan tegen onderwereldkoning Ridouan Taghi (43) en zijn trawanten. Dat de hoofdverdachte zelf zijn kat stuurde, daar had niemand het over. Want alles draaide rond de lege stoel van de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries (64). “Ik zou hier liever niet meer zijn. Niets is het waard om een mensenleven aan op te offeren”, sprak een van de advocaten.