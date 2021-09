Zenuwen staan gespannen na zoveelste aanval door wolf: “Probleemwolf? We zitten hier met een probleemburgemeester, ja”

Doodgebeten pony’s, nu ook een dood­gebeten koe. “Maar we zitten níét met een probleemwolf”, benadrukt het Agentschap Natuur en Bos na nieuw overleg. De zenuwen staan duidelijk wel gespannen. De burgemeester van Oudsbergen: “Wat als straks een mens het slachtoffer is?” Jan Loos, van Welkom Wolf: “Probleemwolf? We zitten hier met een probleem­burgemeester, ja.”

In het Limburgse Oudsbergen vond boer Cyriel Geussens dinsdagmiddag een dode koe in zijn wei. Het eenjarige beest was opengereten en half opgevreten. Een hapje voor August en Noëlla en hun wolvenkroost ...