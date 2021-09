Apple stelt nieuwe iPhone 13 voor, Apple Watch 7 en nieuwe iPads zijn grote verrassingen

Weken ervoor werd er gespeculeerd welke nieuwigheden Tim Cook uit zijn hoed zou toveren tijdens het virtuele herfstevent van Apple. Het lange wachten werd beloond. De nieuwe iPhone 13 is er eindelijk. Met een beter scherm, grotere batterij, snellere processor en betere camera’s dan zijn voorganger.

Iets meer dan een uur had CEO Tim Cook nodig om alle nieuwe producten erdoor te jagen, met coole muziek en vlotte presentaties. De fans werden op hun wenken bediend. De iPhone 13 ziet er misschien grotendeels hetzelfde uit als zijn voorganger, volgens Apple heeft het toestel “ de snelste processor ter wereld.” Voor een smartphone tenminste. De telefoon is uitgerust met een supersnelle A13 bionische chip.

Ook het design is lichtjes veranderd. Nummer 13 ziet er slanker uit. De zogenaamde notch, de uitstulping in het scherm waar sensoren zitten voor onder meer de gezichtsherkenning, is kleiner geworden.

Foto: EPA-EFE

De camera’s zijn verbeterd. Opvallend is de Cinematic Mode, een portretfunctie voor video, zeg maar. Die laat toe het scherptediepte-effect van een video aan te passen. Tijdens het event liet niemand minder dan Hollywoodregisseur Kathryn Bigelow zien wat je er allemaal mee kon aanvangen. Een film draaien lijkt geen verre droom meer.

Goed nieuws voor al diegenen die gefrustreerd raken bij alweer een platte iPhone. Zowel de batterij van de iPhone13 als die van de Mini zijn verbeterd. Bij de Mini gaat ze 1,5 keer langer mee dan de vorige versie van de Mini. En voor de iPhone 13 zou de batterij 2,5 keer langer meegaan.

Net als afgelopen jaar komt het toestel in vier versies en drie verschillende maten. De twee duurdere Pro-modellen hebben betere camera’s en een scherm dat vaker kan verversen waardoor bewegende beelden vloeiender zijn.

Beide Pro’s zullen beschikbaar zijn met een opslagruimte van 1 TB. Een primeur voor Apple. Nadeel is dat u voor de paradepaardjes flink in de buidel moet tasten. Voor de Pro betaal je 1.159 euro, voor de Pro Max 1.259 euro. De nieuwe hebbedingen, in grafiet, goud, zilver en blauw, zijn vanaf 24 september verkrijgbaar.

Apple Watch 7

De Apple Watch 7 was een grotere verrassing dan de aangekondigde iPhone13. Volgens de geruchten zou het nieuwe slimme horloge

Foto: EPA-EFE

qua ontwerp op de nieuwste iPhones en iPads gaan lijken, maar dat bleek niet zo te zijn. Wat wel klopte, was dat het scherm groter is, tot 20 procent, zonder dat de buitenkant van het horloge veel groeide. De randen zijn tot 40 procent dunner geworden. Ook de processor is sneller. De batterijduur van de horloge is met 18 uur niet slecht. Z laadt 33 procent sneller op met een USB-C-kabel.

Een nieuw Fitnessprogramma op de Apple Watch, beschikbaar in zes talen, moet je aan het sporten krijgen. Nummer zeven is beschikbaar in vijf nieuwe kleuren.

Nieuwe iPad

Verder kreeg de “gewone” iPad een upgrade met een snellere processor en een betere camera aan de voorkant. Een 12MP Ultra Wide selfiecamera, met een zicht dat 120 graden beslaat. Het design blijft hetzelfde.

De iPad Mini, het kleinste model van de tablet van Apple, werd grondiger opnieuw ontworpen en lijkt nu op onder meer de iPad Air en de iPad Pro. Dat model kreeg verder een beter scherm, snellere processor en betere camera’s. Verder is ook 5G op deze Mini beschikbaar en is de nieuwste versie, in tegenstelling tot zijn voorganger, compatibel met de Apple Pencil 2.

De tablet en de miniversie liggen, net als de iPhone, vanaf 24 september in de winkels. Ze zullen respectievelijk 398 en 559 euro kosten.

