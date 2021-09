Italiaanse priester (40) koopt seksdrug met geld voor arme gezinnen

Een 40-jarige Italiaanse priester is dinsdag gearresteerd wegens drugstrafiek. Hij gebruikte daarvoor geld dat bestemd was voor gezinnen in moeilijkheden.

Geestelijke don Francesco Spagnesi uit het Toscaanse stadje Prato liep tegen de lamp nadat hij met een stadsgenoot werd gearresteerd in de auto. Ze hadden meerdere keren een halve tot een hele liter van de sterk verslavende en schadelijke vloeistof GBL uit Nederland geïmporteerd, aldus justitie.

Ze hadden de drugs gekocht met geld dat ze inzamelden onder de gelovigen van de parochie, zogezegd om arme gezinnen in de buurt te helpen.

Seksfeestjes

In werkelijkheid zouden de priester en zijn vriend volgens de politie twee jaar lang seksfeestjes hebben georganiseerd in het huis van de vriend. De deelnemers daarvoor vonden ze op een website voor pikante ontmoetingen. Tijdens de feestjes werd gretig gebruikgemaakt van de verdovende middelen. GBL wordt ook wel eens bestempeld als “coma in een flesje”.

Therapeut

Spagnesi had onlangs nog gevraagd om wegens gezondheidsredenen een jaartje verlof te krijgen. Zijn baas, de bisschop van Prato Giovanni Nerbini, reageert ontredderd. “Dit zijn berichten die je nooit wil horen”, aldus de bisschop. Nerbini wist sinds enkele maanden dat de priester met een verslaving kampte en had hem gevraagd contact op te nemen met een therapeut.