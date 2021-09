Nederland kondigt versoepelingen aan, maar die lokken vooral negatieve reacties uit: “Dit is net zo erg als sluiting”

Nederland laat vanaf eind september de anderhalvemeterregel los, maar er komen over de aankondigingen van de Nederlandse premier Mark Rutte vooral negatieve reacties. “Een dooie mus”, klinkt het in de evenementensector. En de horeca ziet de coronapas niet zitten.

Thuiswerken moet niet meer – het is alleen nog aanbevolen. Afstand houden hoeft niet meer, alleen is 1,5 meter nog steeds “veilige afstand”, zegt Rutte. In treinstations en op perrons is het mondmasker niet meer verplicht – alleen op de trein nog wel.

Negatieve reacties

De Nederlandse regering heeft heel wat coronamaatregelen versoepeld. Maar dat je vanaf 25 september een coronapas nodig hebt om toegang te krijgen tot horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden, lokt heel wat negatieve reacties uit.

“Niet iedereen weet hoe je de code op de telefoon kan krijgen of heeft zelfs de mogelijkheid”, zegt de directeur van de Nederlandse seniorenorganisatie KBO-PCOB over de invoering van de coronapas. En in bioscopen zal het “ertoe leiden dat minder bezoekers naar de film zullen gaan: de coronatoegangsbewijzen werpen simpel gezegd een enorme bezoekersdrempel op”, zegt de koepel van bioscopen in AD.

Ook voor evenementen waren er versoepelingen, maar die worden in de sector als een dooie mus omschreven. De regels gaan pas in op 25 september en dan “vinden er nog nauwelijks meerdaagse festivals plaats”, zegt de vereniging van poppodia en festivals.

Dancings mogen open tot middernacht – “net zo erg als de complete sluiting”, zegt Koninklijke Horeca Nederland. Op concerten mag de zaal voor 75 procent vol. “Hoezo is dat minder gevaarlijk dan 100 procent?”, vraagt Danny Damman van concertzaal Ziggo Dome zich af in NRC. “Mensen gaan bij elkaar staan en achterin valt dan een gat. Maar die paar duizend missende kaarten maken voor ons wel het verschil of een show genoeg opbrengt.”

De vakbonden in de zorg zijn dan weer niet tevreden met de regel dat werkgevers mogen registreren wie gevaccineerd is tegen het coronavirus en wie niet – “indirecte dwang”, noemen ze dat.

Tijdens de persconferentie was tot in het gebouw lawaai te horen van demonstranten die protesteerden tegen de coronamaatregelen. Ze gebruikten toeters en sirenes en staken vuurwerk en een rookbom af. Het gebouw werd uit veiligheidsoverwegingen afgesloten, pas om 21.30 uur mochten de aanwezige journalisten en ambtenaren weer naar buiten.