Start kapitein Ruud Vormer op de bank tegen PSG? Zo zien de vermoedelijke elftallen van Club Brugge en PSG eruit

Brugge - Philippe Clement broedt op een verrassing voor de clash tegen de sterren van Paris Saint-Germain. De komst van Messi vereist een speciaal plan en daarom bestaat de kans dat aanvoerder Ruud Vormer (33) naast de ploeg valt. Veel hangt af van de fitheid van Balanta, die dinsdag wel alles meetrainde. Wesley zit dan weer voor het eerst in de selectie.

Europees voetbal is al vaker het sein geweest voor Philippe Clement om te verrassen. Er was de basisplaats voor Charles De Ketelaere twee jaar geleden thuis tegen PSG, toen zijn grote debuut. Thibault Vlietinck startte die campagne plots tijdens de laatste groepsmatch thuis tegen Real Madrid terwijl hij in de vier maanden daarvoor niet had gespeeld. En Maxime De Cuyper (nu Westerlo, red.) mocht later dat seizoen in de Europa League twee keer beginnen tegen Manchester United.

Ook nu denkt Clement eraan om zijn middenveld te herschikken omdat Messi, Neymar en Mbappé langskomen. Zeker is dat aanvoerder Vormer voor zijn basisplaats moet vrezen, en dat naargelang de fitheid van Eder Balanta, die vorige vrijdag uitviel tegen KV Oostende. De 16-jarige Mbamba wordt mogelijk nog zo’n verrassing, al heeft die wel al een handvol wedstrijden op de teller.

Twijfelgeval Balanta

“Balanta trainde volledig mee met de groep en zit in de selectie”, liet Clement dinsdag optekenen. Balanta’s fysieke profiel moet al dat aanvallend geweld uit Parijs helpen aan banden leggen. Daarom denkt Clement aan een meer behoudend middenveld, met Balanta en Mbamba of Rits. Vanaken blijft dan de meest aanvallende van de drie.

Voor Vormer zou dat een zure appel zijn, al wordt de finale knoop vandaag nog doorgehakt. Want als Balanta plots nog een reactie krijgt – een volledige wedstrijd wordt sowieso moeilijk – moet Clement zijn plan alsnog bijstellen. “Natuurlijk houden we rekening met zo’n voorlinie. Dat verandert bepaalde zaken. We kunnen niet hetzelfde doen als tegen Oostende. Maar we gaan niet kamperen in onze eigen zestien. We willen ook zélf scoren. Verdedigend zullen we wel een stap hoger moeten zetten. Er zal een sterk collectief nodig zijn om een resultaat te halen.”

Staat Eder Balanta morgen in de basis bij Club Brugge? Foto: BELGA

Wesley in selectie

Op aanvallend vlak was er trouwens goed nieuws: Wesley zit voor het eerst sinds zijn terugkeer naar Club in de selectie en maakt ook aanspraak op minuten. “Maar voor een basisplaats is het nog te vroeg”, gaf Clement mee. De Braziliaan geeft de aanvalslinie van Club wel meer slagkracht mocht dat nodig blijken: Wesley is een kapstok die rust kan brengen tijdens een Franse storm.

Of dat allemaal voldoende zal zijn om überhaupt iets te rapen, zal moeten blijken. “Dit PSG is beter dan de ploeg van toen of zelfs Real Madrid dat jaar”, vindt Clement. “Maar dat maakt het zo interessant: dit zijn momenten waar je als kind van droomt. Om tegen de besten ter wereld te spelen.”

OPSTELLING CLUB BRUGGE

Lang - De Ketelaere

Sobol - Balanta - Vanaken - Mbamba - Sowah

Nsoki - Hendry - Mata

Mignolet

Invallers: Lammens, Ricca, Maouassa, Mechele, Vormer, Rits, Wesley, Dost, Van Der Brempt, Persyn

Geblesseerd: Izquierdo, Otasowie

Geschorst: niemand

OPSTELLING PSG

Neymar - Mbappé - Messi

Wijnaldum - Paredes - Herrera

Diallo - Kimpembe - Marquinhos - Hakimi

Navas

Invallers: Donnarumma, Bitshiabu, Alloh, Kehrer, Nuno Mendes, Danilo, Bitumazala, Ebimbe, Draxler, Icardi

Geblesseerd: Verratti, Ramos, Kurzawa, Bernat

Geschorst: Gueye, Di Maria