Chelsea-coach Thomas Tuchel vol lof over matchwinnaar Romelu Lukaku: “Spelers als hij zijn zeldzaam”

Romelu Lukaku bezorgde Chelsea dinsdagavond meteen een eerste zege in de Champions League door tegen Zenit Sint-Petersburg het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. Voor Big Rom was het zijn allereerste goal op het kampioenenbal ooit voor de Blues. Na de match was zijn coach dan ook vol lof. “We zijn ongelofelijk blij dat we hem hebben”, aldus Thomas Tuchel.

Even waren er na zijn transfer van Inter naar Chelsea nog vragen. Zou de band met Thomas Tuchel wel even hecht zijn als met Antonio Conte, de man die hem deed openbloeien in Milaan? Die vragen kunnen intussen de vuilnisbak. De liefde voor Big Rom is groot. Ook in Londen.“Het is moeilijk om aanvallers te vinden die zo vlot scoren als Lukaku”, vertelde Tuchel na de 1-0-zege tegen Zenit.

Het was voor Big Rom al zijn vierde goal in evenveel matchen voor Chelsea. “Zelfs als hij even wat minder ballen krijgt, blijft hij vol vertrouwen voetballen. De andere jongens vertrouwen hem. Net omdat hij niet ongeduldig wordt en nooit zijn hoofd laat hangen. Dáárom is hij bij ons. We hadden een speler zoals Romelu nodig, op en naast het veld. In de kleedkamer is hij ontzettend open en dat creëert veel energie. Je ziet dat hij van deze club houdt en dat is ontzettend belangrijk. Ik hoop dat we hem dit seizoen zo vaak mogelijk kunnen gebruiken. Spelers die zo beslissend zijn als hij zijn zeldzaam.”

