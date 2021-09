Grootvader van jongen die kabelbaandrama overleefde ondervraagd over ontvoering

De Israëlische politie heeft de grootvader van de zesjarige Eitan, de enige overlevende van het kabelbaandrama in het Italiaanse Stresa bij Lago Maggiore, ondervraagd. Dat meldden Israëlische media dinsdag. Eitan zou door zijn grootvader aan moederskant meegenomen zijn van Italië naar Israël.

“De politie heeft een 58-jarige man uit Petak Tikva, die verdacht wordt van betrokkenheid in de zaak, ondervraagd”, klinkt het in een mededeling. De man werd nadien vrijgelaten onder voorwaarden. Het onderzoek wordt voortgezet. Ook in Italië loopt een onderzoek naar de man op verdenking van vrijheidsberoving, meldt het Italiaanse persagentschap Ansa. Zijn vrouw, de grootmoeder van Eitan aan moederskant, zou volgens Italiaanse media intussen ook onderzocht worden voor het helpen organiseren van de ontvoering.

De jongen zou zaterdag door zijn grootvader aan moederskant met een privévlucht meegenomen zijn naar Israël. Eitans voogd, de zus van zijn vader, was daarvan niet op de hoogte. Eitan verloor zijn ouders, broer en twee overgrootouders bij het kabelbaanongeluk op 23 mei. De jongen geraakte zwaargewond, maar overleefde als enige het drama.

Sinds de dood van zijn ouders is een strijd losgebarsten in de familie over de voogdij van het kind. Eitan werd door de rechtbank toegewezen aan de zus van zijn vader, die in het noorden van Italië woont. De familie langs moederskant heeft bezoekrecht, maar wil de jongen adopteren en in Israël laten wonen.