Man doodgeschoten in woonwijk in Marseille

Archiefbeeld: Marseille wordt de laatste tijd getroffen door extreem bendegeweld. Er wordt nagegaan of ook deze moord zich in die context afspeelde. Foto: AFP

Een 27-jarige man is maandagavond doodgeschoten in een wijk in de achterbuurt van de Franse stad Marseille. Dat heeft de politieprefectuur bekendgemaakt.

Het incident vond plaats rond 20.30 uur in de woonwijk Bricarde, in het vijftiende arrondissement, in het noorden van Marseille.

De op een na grootste stad van Frankrijk wordt de laatste tijd getroffen door verschillende gewelddadige incidenten in het drugsmilieu. Onderzoekers zullen nu proberen achterhalen of de moord zich ook in die context afspeelde.

Sinds begin dit jaar zijn vijftien mensen omgekomen bij afrekeningen in verband met drugshandel, volgens de laatste cijfers van de politieprefectuur. Twaalf slachtoffers vielen deze zomer.

