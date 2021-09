Pelé verlaat intensieve zorg

De 80-jarige Braziliaanse voetballegende Pelé heeft de intensive care van het ziekenhuis van São Paulo verlaten. Dat hebben het ziekenhuis en de Braziliaan zelf bevestigd. Eerder deze maand werd bij Pelé een vermoedelijke tumor in de dikke darm verwijderd.

Drievoudig wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) Pelé meldde vorige week op sociale media al dat hij goed herstelt, en dinsdag liet zijn dochter weten dat hij “klaar” was om de intensieve zorg te verlaten.

Pelé heeft nu op Instagram zelf een foto gepost waarmee hij zijn herstel viert: “Mijn vrienden, dit is een bericht voor elk van jullie. Denk maar voor geen minuut dat ik de duizenden liefhebbende berichten niet heb gelezen die ik hier gekregen heb. Heel erg bedankt aan elk van jullie, die een minuut van je dag wijdde aan mij positieve energie sturen. Liefde, liefde en liefde! Ik heb de intensieve zorg al verlaten en ik ben in mijn kamer. Ik ga elke dag gelukkiger verder, met een sterke overtuiging om 90 minuten plus extra tijd te spelen. We zullen snel samen zijn!”

De oud-speler van Santos en New York Cosmos sukkelt al jaren met zijn gezondheid. Hij onderging verschillende operaties aan zijn heup. Pelé had ook problemen met zijn wervelkolom en knie. Enkele jaren geleden werd bij hem een niersteen verwijderd.

De tumor werd gevonden bij een routineonderzoek naar hart- en bloedvaten en laboratoriumonderzoek van de afgenomen monsters.