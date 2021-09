Vooral tieners worstelen met Covidsafe-app

Nu de deur openstaat voor een ruimer gebruik van de coronapas, zal iedereen vaker zijn Covidsafe-app nodig hebben. Maar is iedereen mee? Inloggen is voor min-18-jarigen ingewikkeld, voor ouderen en kansarmen speelt de digitale drempel, schrijft De Morgen.

Het grote probleem: de Covidsafe-app is dan wel toegankelijk voor iedereen, maar om Itsme te kunnen gebruiken, de app waarmee je je online identiteit kan bevestigen, moet je achttien zijn. Hoe log je dan in, als je tussen de twaalf en de achttien bent?

Die groep tieners is aangewezen op hun ouders. De moeder of vader kan zelf het certificaat van de kinderen downloaden op de eigen Covidsafe-app. Dat kan praktisch zijn als je met het gezin op reis gaat, minder als jouw zeventienjarige straks op café wil gaan en daarvoor zijn pa of ma moet meenemen.

Een andere optie is dat de ouder via enkele digitale kronkelpaadjes zijn eigen Itsme gebruikt om de identiteit van zoon of dochter te bevestigen op hún app. Alleen: die kronkelpaadjes lopen soms dood. Sommige ouders vinden de vaccinatiecertificaten van hun kinderen simpelweg niet terug wegens onzorgvuldigheden in het rijksregister, de databank die als basis dient voor Covidsafe. In bepaalde gevallen werd daar niet de link gelegd tussen ouder en kind.

Vooral bij de opstart van Covidsafe in juli kwamen er veel vragen van het publiek in die zin, geeft Gert De Gelder, projectleider van de app bij de Vlaamse overheid, aan. Intussen zijn die sterk afgenomen. Heel wat gemeenten hebben een infopagina op hun website aangemaakt. Een telefoontje naar de lokale dienst Bevolking volstaat in principe om de link tussen ouder en kind in het rijksregister toe te voegen.