3M kreeg afgelopen jaren ruim 5 miljoen euro Vlaamse subsidies: “Hallucinant en wraakroepend”

3M, het Amerikaanse chemiebedrijf dat verantwoordelijk geacht wordt voor de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving, heeft de voorbije jaren ruim 5 miljoen euro subsidies gekregen van de Vlaamse regering. Dat blijkt uit gegevens die Groen-parlementslid Mieke Schauvliege heeft opgevraagd.

Volgens Schauvliege heeft 3M sinds 2013 voor 5,13 miljoen euro steun gekregen van de verschillende ministers van Economie. “Daarvan kwam 2 miljoen uit het Vlaams Klimaatfonds, naast geld uit andere potten”, zegt het Groen-parlementslid.

“Dit moet stoppen”

Naast die Vlaamse steun kon 3M volgens Schauvliege ook rekenen op federale steun, meer bepaald een belastingvermindering voor onderzoek en ontwikkeling. Een voorwaarde voor die steun is een attest van het Departement Omgeving “waaruit blijkt dat de nieuwe producten en technologieën geen negatief effect hebben op het leefmilieu of dit zo veel mogelijk beogen te beperken”. “Hallucinant allemaal wanneer je weet dat dit bedrijf een habbekrats betaalt voor de schoonmaak van de grond die ze zelf vervuilde”, meent Schauvliege.

Volgens Schauvliege is het “wraakroepend” dat een bedrijf als 3M, dat een omzet heeft van 300 miljoen euro en een winst van 17 miljoen euro, “langs de subsidiepot passeert”. “Dat grote vervuilers zo gemakkelijk aan belastinggeld geraken, moet dringend stoppen”, zegt de Groen-politica.

Zij wil Vlaams minister van Economie Hilde Crevits ondervragen over de Vlaamse steun aan 3M. “Wanneer Vlaamse ministers de geldkraan wijd openzetten voor grote vervuilers als 3M, vraagt een mens zich af of de Vlaamse regering weet waar ze mee bezig is”, zegt Schauvliege .Groen wil dat Vlaamse regering het geld terugeist en dat ze “in de toekomst geen enkele euro meer geeft aan bedrijven die milieuregels overtreden”.

Terugvordering?

Crevits heeft de inspectiedienst van het agentschap VLAIO intussen de opdracht gegeven om alle dossiers van steun aan 3M te controleren op de correcte uitvoering van de investeringen en op het respecteren van de subsidievoorwaarden. Er wordt juridisch onderzocht wat de mogelijkheden tot terugvordering zijn.

Het wringt dat de overheid een bedrijf steunt om efficiënter en duurzamer te werken en dat het bedrijf langs de andere kant verder vervuilt, vindt minister Crevits. Ze verwijst zelf naar de strategische transformatie- of ecologiesteun die verschillende ministers de voorbije jaren drie keer toekenden. Het gaat om ecologiesteun (887.542,56 euro) in 2014 voor een investering voor de productie van solventvrije kleefstoffen. Daarnaast was er in 2018 strategische transformatiesteun (303.925,60 euro) voor opleidingen en een jaar nadien ecologiesteun (341.235 euro) voor investeringen in een nieuwe thermische oxidatie-eenheid.

Net als elke aanvraag zijn ook deze aanvragen getoetst aan de voorwaarden om in aanmerking te komen. Het laatste ging om een installatie die broeikasgassen vermindert, met belangrijk effect op de totale Vlaamse uitstoot. Dit gaat om volledig andere stoffen dan de PFAS die voor de bodemvervuiling zorgt en staat daar dan ook volledig los van, benadrukt de minister. Op hetzelfde moment liep er ook een bodemsaneringstraject.