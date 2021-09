Franse sportkrant L’Equipe looft Club Brugge voor clash met PSG: “Het Bayern van België”

Het Bayern München van België. Zo omschrijft de Franse sportkrant L’Equipe de tegenstander van het sterrenelftal van PSG vanavond. Niet dat ze er in Frankrijk aan twijfelen dat de Belgische landskampioen vanavond met huid en haar zal worden opgevreten door Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar, die voor de eerste keer samen zullen spelen.

“Club Brugge heeft toch een budget van honderd miljoen euro. Het dubbele of zelfs meer van concurrenten als Antwerp, AA Gent, Genk, Standard of Anderlecht en bijna zoveel als dat van Lille”, schrijft L’Equipe in zijn voorstelling van de tegenstander van de meest succesvolle Franse voetbalploeg van de voorbije jaren. Als verklaring voor dat financiële overwicht wijst de Franse sportkrant naar de vier Champions League-deelnames op rij van blauw en zwart.

“Net als in Nederland is deelname aan de Champions League een obsessie, het zenuwcentrum van de binnenlandse economische oorlog. De voorbije vier jaar ontwikkelde Club Brugge zich tot een regelmatige ploeg, één waarin de beste spelers van België die niet in de Premier League spelen uitkomen - op een paar uitzonderingen zoals Thibaut Courtois, Eden Hazard, Thorgan Hazard of Thomas Meunier na. Ze hebben ook het grootste aantal toeschouwers, waardoor de club de vergelijking met Bayern München verdient”, klinkt het.

Verhaeghe: “We zijn het equivalent van Leipzig, Atalanta, Ajax of Sevilla”

Zover wil Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe in hetzelfde stuk niet gaan, maar hij wijst wel op de toegenomen slagkracht van de Bruggelingen op de transfermarkt. “Wij zijn het equivalent van Leipzig, Atalanta, Ajax of Sevilla”, klinkt het. “We kunnen toch de grootste jonge talenten van de hele wereld aantrekken en hen stappen vooruit laten zetten voordat ze vertrekken naar grotere competities. Zelfs als we met 0-4 verliezen van PSG, gaan ze veel leren van de ervaring.”

Club Brugge neemt het vanavond om 21 uur op tegen PSG. Bij de Parijzenaars, die tot dusver alles wonnen in de Franse competitie, lijkt superster Lionel Messi voor het eerst te starten sinds zijn transfer van FC Barcelona. Bovendien zou hij dat meteen ook aan de zijde van die andere superaanvallers, Kylian Mbappé en Neymar, doen.