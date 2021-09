Twee grootste spelers dreigen af te haken voor grootste beurs van België: valt het doek definitief over het Autosalon?

Dit jaar ging het niet door omwille van de coronacrisis en ook volgend jaar dreigt het Autosalon te worden geannuleerd. Deze keer omdat D’Ieteren en Stellantis, de twee grootste autogroepen, mogelijk allebei afhaken, zo melden De Tijd en La Libre Belgique woensdag. Een nieuwe annulatie zou volgens kenners het definitieve einde betekenen van de grootste beurs van België.

Het volgende Autosalon moet normaal gezien tussen 14 en 23 januari 2022 plaatsvinden in de Heizelpaleizen in Brussel. Maar de kans bestaat echter dat de grootste beurs van ons land (met jaarlijks ongeveer 500.000 bezoekers is het Autosalon dubbel zo groot als bouwbeurs Batibouw) ook volgend jaar niet zal doorgaan.

D’Ieteren, de beursgenoteerde invoerder van de Volkswagen-merken (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Lamborghini, Bentley en Bugatti), heeft volgens De Tijd dinsdag al besloten om niet deel te nemen aan het volgende Autosalon en ook de fusiegroep Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel en Citroën) zou ernstig overwegen om af te haken. Verwacht wordt dat Stellantis woensdag een definitieve beslissing zou nemen, al weigerde de woordvoerder van de fusiegroep dinsdag nog alle commentaar.

Als ook Stellantis wegblijft, zullen er allicht niet veel auto’s te bewonderen zijn op het Autosalon. Veel andere merken hebben namelijk als voorwaarde voor hun deelname gesteld dat “minstens twee derde van de markt aanwezig moet zijn”. En zonder D’Ieteren en Stellantis is dat niet mogelijk, want zij zijn samen goed voor bijna de helft van alle nieuw verkochte wagens in ons land.

Volgens Febiac, de autosectorfederatie van ons land, zou een nieuwe annulering “een mokerslag” betekenen. Het Autosalon betekent nog altijd een grote bron van inkomsten voor de sector. “Voor het einde van de week beslissen we of het Autosalon kan plaatsvinden of niet”, zegt CEO Andreas Cremer in De Tijd. “Maar als het doorgaat, zal het op de traditionele manier zijn.”