Wetenschappers van UGent roepen op om op zoek te gaan naar kruisspinnen

Wetenschappers van de UGent willen onderzoeken hoe het gaat met de kruisspin. Het kleine dier is niet overal geliefd, maar speelt een essentiële rol voor de biodiversiteit en houdt plaaginsecten zoals muggen en vliegen onder controle.

De klimaatopwarming heeft mogelijk gevolgen voor de populatie. “Het lijkt erop dat ze zich succesvol aanpassen aan het leven in de stad, maar of het echt goed gaat met de kruisspin weten we eigenlijk niet zeker”, zegt bioloog Bram Vanthournout van de UGent.

Daarom is een nuchtere blik op de populatie nodig en werken de onderzoekers samen met organisaties Natuurpunt en ARABEL (Belgisch Arachnologische Vereniging). Bedoeling is om de eerste grote spinnentelling in Vlaanderen te organiseren. Daarom roepen ze mensen om in tuinen en op koeren het aantal kruisspinnen te tellen, zowel overdag als ’s nachts. Met de resultaten hopen de wetenschappers meer te leren over hoe spinnen zich aanpassen aan het leven in de stad. Er zijn namelijk redenen om aan te nemen dat dat niet vanzelfsprekend is. Het leven in de stad kan voor spinnen een uitdaging zijn. Zo is er minder geschikt habitat te vinden om webben te bouwen, zijn er minder en kleinere prooien en zijn steden warmer door het hitte-eilandeffect. Er is dus reden tot bezorgdheid. “Van verschillende insectenpopulaties worden grote dalingen gerapporteerd, maar van spinnen bestaan er slechts weinig monitoringdata op lange termijn”, zegt Vanthournout.

De wetenschappers roepen de hulp in van burgers. Met de telling willen ze meer leren over stadseffecten maar ook over het aantal kruisspinnen, waar ze voorkomen en hoe klimaateffecten zoals een hittegolf of een droge zomer invloed heeft. Opmerkelijk is dat de onderzoekers ook vragen om ’s nachts spinnen te tellen. Dat kan leerrijk zijn om vast te stellen of huisspinnen van de nacht gebruikmaken om prooien aan te trekken dankzij kunstlicht of om te ontsnappen aan de hitte van overdag.

Deelnemen kan door alle kruisspinnen in een tuin te tellen die in het midden van hun web zitten. Dat zijn de actieve spinnen, die je kan herkennen aan de (witte) kruistekening op de rug. Wie wil deelnemen kan terecht op mijntuinlab.be.