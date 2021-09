65 jaar geleden stierven ze, nu krijgt familie mijnwerkers eindelijk duidelijkheid. “Ik weet niet welk graf van mijn vader is: dit, of toch een ander?”

Een gespecialiseerd team van de gerechtelijke politie gaat op het kerkhof van Marcinelle zeventien lichamen opgraven. Het gaat om mijnwerkers die omkwamen tijdens de mijnramp in 1956, en te zwaar verminkt waren om ze nog te kunnen identificeren. Na een jarenlange strijd krijgen de families waarvoor ze vochten: een nieuwe poging, met de technieken van nu.

“Als ik hier ben, voel ik zijn aanwezigheid. Ik ga van het ene naar het andere graf, maar ik weet niet welk graf van mijn vader is: dit, of toch een ander?” Aan het woord is Michele Cicora, zoon van mijnwerker ...