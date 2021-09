“Het Groot Dictee Heruitgevonden” op 8 oktober in 70 Vlaamse bibliotheken

In meer dan 70 bibliotheken in Vlaanderen kunnen taalliefhebbers op vrijdagavond 8 oktober opnieuw terecht voor “De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden”. Dit jaar staan een live dictee met drie spelrondes, een online dictee en een grote live finale op het programma, meldt de vzw Creatief Schrijven woensdag in een persbericht.

In die 75 bibliotheken klinkt die avond simultaan de tekst van tekst van Anneke Verbeeck, winnaar van de wedstrijd “Verhaal voor dictee”.

Creatief Schrijven vzw, het Vlaamse steunpunt voor schrijfliefhebbers, coördineert “Het Groot Dictee Heruitgevonden”. “We hebben het traditionele dictee in een nieuw jasje gestoken. Het is een fris taalspel dat openstaat voor iedereen en niet enkel voor dicteetijgers”, luidt het.

Deelnemers nemen het tegen elkaar op in drie rondes: een dictee, een multiple choice-ronde en een spellingbee”, zegt An Leenders, directeur van Creatief Schrijven vzw. “Een triatlon voor taalliefhebbers met hier en daar een valkuil.”

De winnaars van het dictee in de bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen op zaterdag 23 oktober in de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel. Daar sluiten ook de beste spelers van het online dictee aan. De winnaar van De Schrijfwijzen 2021 krijgt er een exclusieve Belgische designpen.

Deelname is gratis. Inschrijven kan op deschrijfwijzen.be of bij een deelnemende bibliotheek. Wie op 8 oktober niet in de bib raakt, kan deelnemen aan het online dictee van De Standaard en NRC. De virtuele dicteevariant is beschikbaar van maandag 4 tot en met zondag 10 oktober.