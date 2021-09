Burgemeester van overstroomd dorp niet blij met bezoek van koningspaar: “We hebben nood aan middelen, niet aan mensen die op bezoek komen”

Cédric Halin, de burgemeester van het Waalse dorp Olne (Luik), is zwaar teleurgesteld in de manier waarop de wateroverlast van enkele weken geleden aangepakt wordt. Onder meer het bezoek van het koningspaar zint hem niet.

De Waalse regering gaat woensdag communiceren over op welke manier de hulp aan de slachtoffers van de overstromingen van juli wordt voortgezet. En koning Filip en koningin Mathilde brengen woensdag ook - in het gezelschap van Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) - een bezoek aan de zwaar getroffen plaatsen Verviers, Ensival en Esneux.

Cédric Halin, de burgemeester van het eveneens overstroomde Olne, zegt aan RTBF dat hij “aandachtig” gaat luisteren naar wat de regering aankondigt, maar dat hij tot nu toe erg teleurgesteld is in de manier van aanpakken. En ook het bezoek van het koningspaar hoefde voor hem niet. “We hebben nood aan middelen, niet aan mensen die op bezoek komen”, zo verklaarde hij.

Halin verwacht “meer eenvoud, minder administratieve rompslomp”. “Er worden ons wonderen beloofd, maar daar zien we in het veld niet veel van. Geef ons toch gewoon de financiële steun die we nodig hebben.”