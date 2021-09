Ursula von der Leyen wil wereldwijde vaccinatie versnellen: “Alles doen om te vermijden dat dit een pandemie van de niet-gevaccineerden wordt”

In de strijd tegen de coronapandemie is het versnellen van de wereldwijde vaccinatie “de eerste en meest urgente prioriteit”. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag in haar ‘State of the Union’ onderstreept. Ze kondigde aan dat de Commissie tegen midden volgend jaar nog eens 200 miljoen extra doses gaat doneren.

“Minder dan 1 procent van de wereldwijde doses is toegediend in laaginkomenslanden. De omvang van de onrechtvaardigheid en de mate van urgentie zijn dan ook duidelijk. Dit is een van de grote geopolitieke kwesties van onze tijd”, zo verklaarde Von der Leyen tijdens haar jaarlijkse beleidstoespraak in het Europees Parlement.

De Europese Unie had al 250 miljoen doses voor de armste landen beloofd. Daar zouden er tegen midden 2022 dus nog eens 200 miljoen bijkomen. Die worden voornamelijk verdeeld via het internationale mechanisme Covax, dat tot dusver ongeveer 270 miljoen doses verscheepte naar de armste landen.

In haar speech blikte Ursula von der Leyen ook terug op het succes van de Europese vaccinatiecampagne. Europa schoot traag uit de startblokken, maar nu is inmiddels 70 procent van de volwassen bevolking helemaal gevaccineerd. “Een pandemie is een marathon, geen sprint”, stelde ze. Daarnaast zijn er ook nog eens 700 miljoen doses vanuit Europa uitgevoerd naar de rest van de wereld. “Wij zijn de enige regio in de wereld die dat heeft bereikt”, verklaarde de Duitse. “We deden het goed, omdat we het op de Europese manier hebben gedaan.”

Tegelijk heeft Europa ook 1,8 miljard extra doses gereserveerd bij de vaccinproducenten. “Dat zijn er genoeg voor ons en voor onze buurlanden wanneer een boosterprik nodig is. Laten we alles in het werk stellen om te vermijden dat dit een pandemie van de niet-gevaccineerden wordt”, besloot Von der Leyen.