Horeca Vlaanderen vraagt volledige afschaffing van mondmaskers in cafés en restaurants: “Vaccinatiegraad is hoog genoeg”

Horeca Vlaanderen vraagt dat het volgende Overlegcomité, dat komende vrijdag gepland staat, de mondmaskerplicht in de horeca volledig afschaft. Dat heeft CEO Matthias De Caluwe gezegd aan Het Laatste Nieuws. “De vaccinatiegraad in Vlaanderen is hoog genoeg.”

Vanaf 1 oktober zal je in Brussel quasi zeker een coronapas moeten kunnen voorleggen als je een bezoek brengt aan een horecazaak. Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, hoopt dat het zo ver niet komt in Vlaanderen. “De situatie is hier helemaal anders”, zo verklaarde hij woensdag. “De vaccinatiegraad in Vlaanderen is veel hoger dan in Brussel, hoog genoeg zelfs om de mondmaskerplicht - zowel voor het horecapersoneel als voor de gasten die zich verplaatsen in een horecazaak - volledig af te schaffen.”

Dat ze niet alleen in Brussel maar ook in Nederland ervoor kiezen om een horecabezoek enkel mogelijk te maken voor wie een Covid Safe Ticket kan tonen, is volgens De Caluwe geen goed argument. “Ook met Nederland gaat de vergelijking niet op”, zo zegt hij. “Daar moeten de cafés en restaurants bijvoorbeeld geen CO2-meter hebben. Natuurlijk moeten we alles goed blijven monitoren, maar laat ons vanaf 1 oktober gewoon het nachtleven volledig openen. Zonder mondmaskers, zonder coronapas.”