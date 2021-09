Beerschot zet trainer Peter Maes op straat na dramatische 1 op 21

Beerschot heeft ingegrepen na de dramatische start van het seizoen. De Antwerpenaars konden nog niet winnen en staan troosteloos laatste met 1 op 21. Binnen de club ontstond er ook steeds meer wrevel over de werkwijze van trainer Peter Maes (57), en dat is de Limburger nu fataal geworden. Hij mag opkrassen, ook assistenten Heymans en Winters moeten vertrekken. Marc Noé neemt voorlopig over.

Maes was pas sinds afgelopen zomer in dienst op het Kiel, nadat hij werd weggeplukt bij STVV om Will Still op te volgen. De ervaren Limburger slaagde erin een punt te bemachtigen in Gent, maar de overige zes matchen verloor hij allemaal met Beerschot. Na zeven speeldagen zit het paars-witte avontuur er dus op voor de 57-jarige trainer. Ook zijn assistenten Davy Heymans en Stefan Winters moeten vertrekken.

Niet alleen de ondermaatse sportieve prestaties van zijn ploeg leidden tot het ontslag van Maes: de verstandhoudingen in de technische staf en die met de spelers zou de laatste tijd niet meer al best zijn. Zo zorgden zijn twee vaste assistenten Heymans en Winters voor wrevel en werd de old-school manier van werken niet door iedereen gesmaakt.

Voorlopig neemt Marc Noé de rol van hoofdtrainer over, maar Beerschot moet nu op zoek naar een nieuwe coach. Geen makkelijke klus, want de club heeft niet zomaar iemand achter de hand, zoals indertijd met Losada of Still.

Het is het eerste trainersontslag van dit seizoen in de Belgische hoogste klasse.