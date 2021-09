“Crisisvergadering” bij Barcelona na nul schoten op doel en duidelijke 0-3 tegen Bayern: “Gespeeld als een klein ploegje”

De nederlaag was misschien niet onverwacht, maar de manier waarop het grote FC Barcelona dinsdagavond van zijn pluimen liet tegen Bayern München heeft diepe wonden geslagen in Catalonië. Voor het eerst in zijn geschiedenis slaagden de Blaugrana er niet in op doel te trappen in een Champions League-wedstrijd. Trainer Ronald Koeman ligt onder vuur omwille van zijn defensieve aanpak. “Barcelona speelde als een klein ploegje”, sneerde huiskrant Sport, die meldt dat de clubtop meteen na de match een crisisvergadering inlastte.

“Dit is waar we nu staan”, staat in koeien van letters op de voorpagina van Mundo Deportivo, samen met een foto van een machteloze Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen die een goal slikt tegen Bayern München. De Catalaanse krant deelt daarmee een prik uit naar trainer Ronald Koeman, die in de aanloop naar de match gezegd had dat de confrontatie met de ploeg die hen nog niet zo lang geleden met 2-8 in de pan hakte, “interessant zou zijn om te zien waar we staan”.

Foto: ISOPIX

De Nederlander kreeg ook de wind van voren van enkele fans, die met een spandoek om zijn ontslag kwamen vragen. Huiskrant Sport bericht intussen dat voorzitter Joan Laporta, vicevoorzitter Rafa Yuste en technisch directeur Mateu Alemany onmiddellijk na de 0-3-nederlaag tegen Bayern München een crisisvergadering inlastten en pas om twee uur het stadion verlieten. Vooral de manier waarop de nederlaag tot stand kwam - voor het eerst in zijn geschiedenis kon FC Barcelona geen enkele keer op doel schieten in de Champions League - deed pijn.

Boos om 3-5-2

De top van FC Barcelona zou volgens ingewijden niet blij zijn met de manier waarop Koeman de match heeft aangepakt. Niet alleen gaf de trainer van Barcelona verrassend een basisplaats aan zijn landgenoot Luuk de Jong, hij stapte ook weer over naar een 3-5-2-formatie. Dat terwijl het bestuur hem in het verleden al had laten verstaan dat ze liever een 4-3-3 zien. “Natuurlijk hadden we het Bayern liever moeilijker gemaakt, maar er zit een verschil in kwaliteit tussen de twee teams”, liet Koeman achteraf optekenen.

Foto: ISOPIX

Ook de overige toonaangevende Spaanse sportkranten gaven Barça er overigens van langs. “Arm Barcelona”, kopte Marca, terwijl de collega’s van AS het over een nieuwe koude douche hadden. De hardste woorden kwamen echter van Sport: “In de aanpak van Koeman, met drie centrale verdedigers, was angst te zien voor nog een historische uppercut. Zo speelde Barcelona als een klein ploegje dat vooral een nieuwe vernedering wilde voorkomen. Ze vochten en renden, maar deden niets om de match te winnen.”