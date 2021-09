Geen moordwapen, geen getuigen en geen camerabeelden: rusthuismoord blijft onopgelost

Anderlecht - Het Brusselse gerecht heeft nog steeds geen idee wie er achter de moord op de 85-jarige Grazia O. zit. De vrouw werd eind augustus dood aangetroffen in haar kamer in het woonzorgcentrum Clos Bizet in Anderlecht. Haar keel zou daarbij zijn overgesneden. Toch is er nog steeds geen moordwapen teruggevonden.

“Het gerechtelijk onderzoek is nog volop aan de gang”, zegt Willemien Baert van het Brusselse parket. “Verschillende personen werden reeds verhoord. Er zijn geen getuigen geïdentificeerd en er zijn geen beelden beschikbaar van de plaats van de feiten. Ook het moordwapen werd nog niet teruggevonden.”

Momenteel is er dus ook nog geen sprake van een mogelijke verdachte. Het gerecht is nu alvast gestart met de laatste onderzoekspiste die mogelijk is. Het gaat om de analyse van de biologische sporen. “Die analyse neemt echter tijd in beslag en de resultaten worden de komende maanden verwacht.”