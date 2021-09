Twee bemanningsleden van Belgische rederij Euronav omgekomen bij Kaap Hoorn

Twee crewleden aan boord van de MT Arafura, een tanker van de Belgische rederij Euronav, zijn op 11 september om het leven gekomen nabij Kaap Hoorn. Dat meldt transportmagazine Flows op basis van een statement van het scheepsmanagement. De twee mannen met Indiase nationaliteit werden geraakt door een grote golf.

Volgens een verklaring van Northern Marine Management, de managers van het schip, was de MT Arafura op doorvaart van Porto do Açu in Brazilië naar Long Beach aan de Amerikaanse westkust. Bij het ronden van Kaap Hoorn, het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, kreeg het schip te maken met slechte weersomstandigheden met grote deining en golven. De eerste stuurman en de bootsman, beiden van Indiase nationaliteit, werden getroffen door een golf toen ze een alarmmelding probeerden uit te sturen op de boeg van het schip.

Northern Marine is bezig om de overledenen zo snel mogelijk van boord te halen en te repatriëren. Het bedrijf hoopt tegelijkertijd ook enkele bemanningswissels uit te voeren. Er wordt ook een onderzoek opgestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval.

De MT Arafura vaart onder Belgische vlag en is volledig eigendom van de Belgische, beursgenoteerde tankerrederij Euronav.