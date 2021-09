Meer dan 700 mensen droegen gordel niet (correct) tijdens controleactie

In de week van 6 tot en met 10 september hebben de politiediensten op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen controles uitgevoerd op het gebruik van de gordel en andere beveiligingsmiddelen in het verkeer. De politie stelde 717 processen-verbaal op voor het niet (correct) dragen van de gordel, zowel door bestuurders (684) als door passagiers (33).